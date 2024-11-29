В ЦБ увидели признаки стабилизации курса рубля

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что текущая волатильность валютного рынка вызвана временными факторами и принятых мер достаточно для ее стабилизации. Он отметил, что регулятор видит улучшение ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Если волатильность из-за проблем с платежами будет создавать риски для финансовой стабильности, у ЦБ есть инструменты, которые будут применяться, подчеркнул господин Габуния. Однако сейчас, подчеркнул он, регулятор не наблюдает угроз финансовой стабильности.

«Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно: мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности»,— сказал господин Габуния в ходе пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности (цитата по «РИА Новости»).

27 ноября курс доллара превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%. Ослабление рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки. Для снижения волатильности ЦБ отказался от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Пристегните рубли».