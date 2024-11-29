Минфин выступил против покупки отечественных авто за маткапитал для многодетных

Минфин не поддерживает идею покупки многодетными семьями отечественных автомобилей на средства из допвыплаты для многодетных семей. Позицию ведомство зафиксировало в ответе (есть у «Ъ») на соответствующую инициативу депутатов Сергея Миронова и Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). Справороссы предлагали разрешить тратить на покупку российских машин 450 тыс. руб. федеральной выплаты после рождения третьего ребенка — с 2019 года эту сумму многодетные родители могут вложить в погашение ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов… источники покрытия которых не определены»,— указали в Минфине. При этом целевые выплаты на улучшение жилищных условий правительство продолжит, как минимум, до 2030 года, подчеркнули в ведомстве: «Из бюджета за все время реализации меры уже предоставлено 329 млрд руб., в том числе в 2024 году — 48,5 млрд руб.».

Ранее против идеи покупать автомобили за материнский капитал выступил Владимир Путин. По мнению главы государства, если власти разрешат расходовать семейный капитал «по самым разным направлениям», это не гарантирует защиту интересов детей. Парламентская оппозиция, напомним, пытается внедрить меру хотя бы в усеченном виде начиная, как минимум, с 2019 года, но понимания правительства не находит.

На что можно потратить материнский капитал — в материале «Ъ».

Григорий Лейба