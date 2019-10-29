29 октября, вторник
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Правительство не поддержало идею тратить маткапитал на автомобиль

Правительство дало негативный отзыв на законопроект, который позволяет тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.

«В то же время введение предлагаемого законопроектом направления использования данных средств не решает жизненно важных проблем семей с детьми и может привести к сокращению их поддержки по указанным основным направлениям и, как следствие, ухудшению положения этих семей»,— говорится в отзыве правительства.

В документе отмечается, что 98% семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Напомним, депутаты из партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подготовили поправки к закону о материнском капитале, которые позволили бы многодетным семьям покупать автомобиль или погашать автокредит за счет средств маткапитала.

О предложении бизнес-омбудсмена использовать средства материнского капитала на оплату частных детсадов — в публикации “Ъ”.

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