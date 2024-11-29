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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 25–29 ноября

Визит Путина в Казахстан, протесты в Грузии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Астана. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан

Астана. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тбилиси. Акция протеста против итогов парламентских выборов

Тбилиси. Акция протеста против итогов парламентских выборов

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Москва. Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров перед началом заседания

Москва. Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Балет «Литургия» театра современного танца «Каннон Данс»

Москва. Балет «Литургия» театра современного танца «Каннон Данс»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Занятия в Российском технологическом университете

Москва. Занятия в Российском технологическом университете

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Екатеринбург. Пункт временного содержания бездомных животных

Екатеринбург. Пункт временного содержания бездомных животных

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Москва. Матч между командами «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) на стадионе «РЖД Арена» &lt;br> На фото: вратарь команды «Локомотив» Антон Митрюшкин

Москва. Матч между командами «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) на стадионе «РЖД Арена»
На фото: вратарь команды «Локомотив» Антон Митрюшкин

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Церемония награждения премии блогеров «Блогема»

Москва. Церемония награждения премии блогеров «Блогема»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Астана. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тбилиси. Акция протеста против итогов парламентских выборов

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Москва. Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Балет «Литургия» театра современного танца «Каннон Данс»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Занятия в Российском технологическом университете

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Екатеринбург. Пункт временного содержания бездомных животных

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Москва. Матч между командами «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) на стадионе «РЖД Арена»
На фото: вратарь команды «Локомотив» Антон Митрюшкин

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Церемония награждения премии блогеров «Блогема»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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