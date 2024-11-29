Фото 29.11.2024, 21:06 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 25–29 ноября Визит Путина в Казахстан, протесты в Грузии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Астана. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тбилиси. Акция протеста против итогов парламентских выборов Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин / купить фото Москва. Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Балет «Литургия» театра современного танца «Каннон Данс» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Занятия в Российском технологическом университете Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Екатеринбург. Пункт временного содержания бездомных животных Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Москва. Матч между командами «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) на стадионе «РЖД Арена» На фото: вратарь команды «Локомотив» Антон Митрюшкин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Москва. Церемония награждения премии блогеров «Блогема» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 8 Астана. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тбилиси. Акция протеста против итогов парламентских выборов Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин / купить фото Москва. Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Балет «Литургия» театра современного танца «Каннон Данс» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Занятия в Российском технологическом университете Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Екатеринбург. Пункт временного содержания бездомных животных Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Москва. Матч между командами «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) на стадионе «РЖД Арена» На фото: вратарь команды «Локомотив» Антон Митрюшкин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Москва. Церемония награждения премии блогеров «Блогема» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото