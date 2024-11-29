Трезвый расчет

На строительство и организацию вытрезвителя в Сочи в 2025-2027 годах планируют направить почти 127 млн руб. Учреждение хотят разместить в Адлерском районе курорта, однако точное место пока неизвестно — его необходимо согласовать с УВД, чтобы была возможность доставлять туда «пациентов» как можно быстрее. О строительстве вытрезвителей в Сочи и Краснодаре начали говорить еще минувшим летом — после того, как был принят соответствующий краевой закон. Однако врачи-наркологи уверены, что всего двух учреждений на весь регион будет недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В Адлерском районе Сочи планируется построить первый в городе вытрезвитель. В 2025 — 2027 годах курорт получит на это 126,6 млн руб., сообщил «Ъ-Сочи» начальник управления социальной политики города Александр Ситников.

По его словам, конкурс на строительство специализированного учреждения и начало строительно-монтажных работ запланированы на первое полугодие 2025 года. «Точные сроки зависят от завершения всех подготовительных мероприятий, включая согласование земельного участка, разработку проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством», — пояснил чиновник.

Больше всего денег на создание вытрезвителя в Сочи планируется выделить в 2025 году — 90,2 млн руб. Еще по 18,2 млн руб. выделят в 2026-2027 годах. Средства направят из бюджета Краснодарского края в виде субвенций.

«Указанные средства направлены на создание специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, обеспечение его функционирования, а также на выполнение иных мероприятий, в том числе на строительно-монтажные работы», — добавил господин Ситников.

Проект решения о создании муниципального вытрезвителя планируется рассмотреть на очередной сессии городского собрания 11 декабря 2024 года.

Наиболее перспективным начальник управления соцполитики Сочи назвал участок, расположенный в Адлерском районе курорта. «Основными критериями при выборе территории являются ее соответствие градостроительным нормам, транспортная доступность, близость инженерных коммуникаций и отсутствие ограничений по использованию», — прокомментировал он

О каком именно участке идет речь, Александр Ситников не уточнил. Окончательное решение о его выборе власти примут после дополнительных согласований, в том числе с УВД города — чтобы обеспечить самую быструю доставку граждан в учреждение, в том числе в условиях высокой сезонной нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

Когда именно планируется ввести городской вытрезвитель в эксплуатацию, чиновник не сообщил.

По всей России вытрезвители ликвидировали в 2011 году из-за реформирования структур МВД. Такие организации сохранились лишь в некоторых регионах страны. В 2020 году Госдума позволила регионам самостоятельно принимать решение об открытии вытрезвителей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа 2024 года подписал закон, который меняет порядок оказания помощи «лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения». В соответствии с ним муниципалитеты смогут создавать вытрезвители самостоятельно.

Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша объяснил, что законопроект предусматривает создание вытрезвителей в городах с наибольшей численностью населения, где выявлено наибольшее количество лиц в состоянии алкогольного опьянения. На тот момент речь шла о Краснодаре и Сочи. Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю также предлагало построить вытрезвитель в Новороссийске, однако по неназванной причине его решили не включать в итоговый перечень.

На создание специализированных учреждений в Краснодаре и Сочи планировали выделить 145 млн руб., а ежегодное содержание организаций оценивалось в 35 млн руб. В ноябре 2024 года Минтруда Кубани сообщило, что деньги на эти цели доведут до муниципалитетов до конца года. «Ъ-Сочи» спросил у мэрии Краснодара получил ли бюджет города средства на строительство вытрезвителя, однако в пресс-службе администрации не ответили на вопрос редакции. В пресс-службе Минтруда Кубани этот момент также не пояснили.

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр здоровья» Игорь Новицкий в беседе с «Ъ-Сочи» отметил, что возобновление работы вытрезвителей — крайне необходимая мера — не только потому, что растет число обратившихся за медпомощью, но и в связи с тем, что отделения полиции и скорой помощи плохо справляются с этой задачей. Необходимо именно сочетание нескольких служб — правоохранительной, медицинской (наркологической) и социальной для комплексного решения данной проблемы, уверен он.

Краснодарский край, по словам врача, имеет особую потребность в появлении вытрезвителей в связи с огромным туристическим потоком на протяжении всего года. При этом, подчеркивает господин Новицкий, наличия таких учреждений лишь в Краснодаре и Сочи недостаточно. Он полагает, что подобные организации нужны как минимум в Новороссийске и Туапсе.

Александр Орлов