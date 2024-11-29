Китайский бизнесмен съел банан, купленный за $6,2 млн

В пятницу, 29 ноября, китайский криптомиллионер и коллекционер Джастин Сан на специальной пресс-конференции в Гонконге съел банан, бывший частью инсталляции «Comedian» («Комедиант»).

«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо»,— заявил Джастин Сан, съев плод. Оригинальное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана китайский предприниматель приобрел на днях в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby`s за $6,2 млн.

О том, как инсталляцию Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby`s, читайте в материале «Иногда банан — это не просто банан».