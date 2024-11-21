Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иногда банан — это не просто банан

Инсталляцию Маурицио Каттелана продали на аукционе за $6,2 млн

В четверг в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's была продана знаменитая инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана. «Comedian» — банан, приклеенный скотчем к белой стене — ушел к китайскому коллекционеру за $6,2 млн (с учетом комиссионных). Художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина считает, что ничего страшного для «большого искусства» в этой новости нет.

Комическая инсталляция с бананом подтвердила закон рынка — вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить

Комическая инсталляция с бананом подтвердила закон рынка — вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Комическая инсталляция с бананом подтвердила закон рынка — вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Банан из фруктового киоска рядом со штаб-квартирой Sotheby's на Йорк-авеню в Нью-Йорке, конечно, вряд ли стоит больше доллара. И если исходить из этого факта, то продажа инсталляции, основной частью которой и является тот самый банан, за немыслимые миллионы представляется полным трешем. Однако произведения искусства никогда не оцениваются по стоимости потраченного на них материала, а законы художественного рынка (да и вообще любого рынка) гласят: вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Точка. И тут нет разницы, картина Рембрандта продается или акула в формальдегиде от Дэмиена Херста, если нашелся покупатель — значит, цена такая, какая есть. Отсюда постоянные стоны чувствительных наблюдателей по поводу того, что, мол, шедевры старых мастеров музейного уровня стоят в разы меньше, чем «шалости» современных художников. Да, стоят — потому что их покупают.

С бананом Маурицио Каттелана та же история. Во-первых, он знаменит: впервые он появился на Art Basel Miami еще в 2019 году — одинокий фрукт, приклеенный к стене серебристым скотчем на уровне ровно 160 см от пола.

К этому моменту автор произведения прославился уже столькими ироничными (кому-то кажется — циничными) скульптурами и инсталляциями, в которых прошелся по католицизму, масскульту, массмедиа, капитализму, фашизму, экоактивизму, что очередная его «шутка» была обречена на успех.

Что там какой-то банан, когда Каттелан изображал пораженного метеоритом, будто он герой космического боевика, папу римского (1999); выставлял мраморную руку с поднятым четырехметровым средним пальцем перед Миланской биржей; использовал десятки чучел разных животных для своих инсталляций; поставил на колени Гитлера посреди территории бывшего Варшавского гетто (2012). А его золотой унитаз под названием «Америка» (2016) не только вошел в собрание Музея Соломона Гуггенхайма, но и заставил посетителей стоять в длинной очереди, чтобы им воспользоваться по назначению — произведение поставили в туалетной комнате музея.

Парижский Sotheby's открыл новое здание

Успех не заставил себя ждать: сначала банан отклеил и съел художник Дэвид Датуна, в этом году то же самое сделал голодный корейский студент. Каттелана акты вандализма ничуть не смутили — благо, бананов в продаже много. Такой запрограммированный короткий срок годности инсталляции «Comedian» вообще никого не смутил: первые две были проданы галереей Perrotin за $120 тыс., третья была подарена Музею Гуггенхайма. Sotheby's рассчитывал продать инсталляцию за $1,5 млн. Но интерес оказался высоким, в итоге победителем вышел китайский коллекционер, основатель криптоплатформы Tron Джастин Сун. По его словам, «Comedian» представляет собой культурное явление, которое соединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Сун купил не физическое произведение (банан он планирует съесть, считая это способом «почтить его место как в истории искусства, так и в популярной культуре», а моток скотча легко заменить другим таким же), а сертификат подлинности и авторизованную подробную инструкцию по воспроизведению инсталляции на стене.

С точки зрения эфемерности такая продажа мало отличается от модных ныне NFT-токенов. А жизнеспособность произведений Каттелана подтверждается не столько высокими ценами на них, сколько их музейной жизнью и вхождением в современный художественный язык.

С этим у итальянского насмешника с большим носом и нью-йоркской пропиской все хорошо. В конечном итоге сам Музей Гуггенхайма приравнял его «Америку» к картинам Ван Гога: когда в 2018 году чета Трамп запросила у музея Ван Гога в аренду для украшения своих апартаментов, музейщики предложили им «равноправную замену» — тот самый золотой унитаз Каттелана. Наверняка эта шутка антитрампистов-интеллектуалов художнику понравилась, он всю жизнь шутит на грани фола.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...