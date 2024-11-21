Иногда банан — это не просто банан

В четверг в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's была продана знаменитая инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана. «Comedian» — банан, приклеенный скотчем к белой стене — ушел к китайскому коллекционеру за $6,2 млн (с учетом комиссионных). Художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина считает, что ничего страшного для «большого искусства» в этой новости нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комическая инсталляция с бананом подтвердила закон рынка — вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить

Фото: Kevin Frayer / Getty Images Комическая инсталляция с бананом подтвердила закон рынка — вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Банан из фруктового киоска рядом со штаб-квартирой Sotheby's на Йорк-авеню в Нью-Йорке, конечно, вряд ли стоит больше доллара. И если исходить из этого факта, то продажа инсталляции, основной частью которой и является тот самый банан, за немыслимые миллионы представляется полным трешем. Однако произведения искусства никогда не оцениваются по стоимости потраченного на них материала, а законы художественного рынка (да и вообще любого рынка) гласят: вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Точка. И тут нет разницы, картина Рембрандта продается или акула в формальдегиде от Дэмиена Херста, если нашелся покупатель — значит, цена такая, какая есть. Отсюда постоянные стоны чувствительных наблюдателей по поводу того, что, мол, шедевры старых мастеров музейного уровня стоят в разы меньше, чем «шалости» современных художников. Да, стоят — потому что их покупают.

С бананом Маурицио Каттелана та же история. Во-первых, он знаменит: впервые он появился на Art Basel Miami еще в 2019 году — одинокий фрукт, приклеенный к стене серебристым скотчем на уровне ровно 160 см от пола.

К этому моменту автор произведения прославился уже столькими ироничными (кому-то кажется — циничными) скульптурами и инсталляциями, в которых прошелся по католицизму, масскульту, массмедиа, капитализму, фашизму, экоактивизму, что очередная его «шутка» была обречена на успех.

Что там какой-то банан, когда Каттелан изображал пораженного метеоритом, будто он герой космического боевика, папу римского (1999); выставлял мраморную руку с поднятым четырехметровым средним пальцем перед Миланской биржей; использовал десятки чучел разных животных для своих инсталляций; поставил на колени Гитлера посреди территории бывшего Варшавского гетто (2012). А его золотой унитаз под названием «Америка» (2016) не только вошел в собрание Музея Соломона Гуггенхайма, но и заставил посетителей стоять в длинной очереди, чтобы им воспользоваться по назначению — произведение поставили в туалетной комнате музея.

Успех не заставил себя ждать: сначала банан отклеил и съел художник Дэвид Датуна, в этом году то же самое сделал голодный корейский студент. Каттелана акты вандализма ничуть не смутили — благо, бананов в продаже много. Такой запрограммированный короткий срок годности инсталляции «Comedian» вообще никого не смутил: первые две были проданы галереей Perrotin за $120 тыс., третья была подарена Музею Гуггенхайма. Sotheby's рассчитывал продать инсталляцию за $1,5 млн. Но интерес оказался высоким, в итоге победителем вышел китайский коллекционер, основатель криптоплатформы Tron Джастин Сун. По его словам, «Comedian» представляет собой культурное явление, которое соединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Сун купил не физическое произведение (банан он планирует съесть, считая это способом «почтить его место как в истории искусства, так и в популярной культуре», а моток скотча легко заменить другим таким же), а сертификат подлинности и авторизованную подробную инструкцию по воспроизведению инсталляции на стене.

С точки зрения эфемерности такая продажа мало отличается от модных ныне NFT-токенов. А жизнеспособность произведений Каттелана подтверждается не столько высокими ценами на них, сколько их музейной жизнью и вхождением в современный художественный язык.

С этим у итальянского насмешника с большим носом и нью-йоркской пропиской все хорошо. В конечном итоге сам Музей Гуггенхайма приравнял его «Америку» к картинам Ван Гога: когда в 2018 году чета Трамп запросила у музея Ван Гога в аренду для украшения своих апартаментов, музейщики предложили им «равноправную замену» — тот самый золотой унитаз Каттелана. Наверняка эта шутка антитрампистов-интеллектуалов художнику понравилась, он всю жизнь шутит на грани фола.