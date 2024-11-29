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В области возбудили более 30 уголовных дел по фактам браконьерства

В Ярославской области с начала года возбуждено более 30 уголовных дел по фактам браконьерства, сообщили в правительстве региона. Государственные охотинспекторы провели около 1500 рейдов для контроля за соблюдением правил добычи животных.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

С начала ноября выявлено шесть случаев незаконной добычи лосей в различных районах области, включая Тутаевский, Большесельский, Некрасовский и Переславль-Залесский. Возбуждены уголовные дела, максимальное наказание за которые может достигать двух лет лишения свободы. В двух случаях нарушители уже установлены, расследования по остальным продолжаются.

В этом году взыскан вред, причиненный природе из-за незаконной охоты, на сумму 1,76 млн руб.

Антон Голицын

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