В области возбудили более 30 уголовных дел по фактам браконьерства

В Ярославской области с начала года возбуждено более 30 уголовных дел по фактам браконьерства, сообщили в правительстве региона. Государственные охотинспекторы провели около 1500 рейдов для контроля за соблюдением правил добычи животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С начала ноября выявлено шесть случаев незаконной добычи лосей в различных районах области, включая Тутаевский, Большесельский, Некрасовский и Переславль-Залесский. Возбуждены уголовные дела, максимальное наказание за которые может достигать двух лет лишения свободы. В двух случаях нарушители уже установлены, расследования по остальным продолжаются.

В этом году взыскан вред, причиненный природе из-за незаконной охоты, на сумму 1,76 млн руб.

Антон Голицын