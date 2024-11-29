Студенты из Тюменской области, Югры и Ямала будут получать именные стипендии «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» назначили именные стипендии перспективным студентам из 37 средних профессиональных и высших учебных заведений ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области. Денежные поощрения за успехи в учебе ежемесячно будут получать 49 будущих энергетиков.



При выборе получателей материальной поддержки учитывались личные достижения в образовательной, научной и общественной деятельности. Отбор прошли 49 студентов вторых и третьих курсов энергетических специальностей из Тюмени, Когалыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Урая, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Бонусом для стипендиатов станут гарантированные места для производственной и преддипломной практик на объектах «Россети Тюмень», а после выпуска – возможность трудоустройства в энергокомпании.

Подготовка молодых специалистов – одно из приоритетных направлений кадровой политики «Россети Тюмень». Программа стипендиальной поддержки работает с 2021 года, и с тех пор выплаты получили 119 учащихся из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а 34 из них уже трудоустроены в энергокомпанию.

АО «Россети Тюмень»