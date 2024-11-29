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Туапсе ночью атаковали беспилотники

В ночь на пятницу, 29 ноября, Туапсе подвергся атаке беспилотников. В городе был объявлен сигнал «беспилотная опасность», сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ночь на 29 ноября российские ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край. "Беспилотная опасность" была объявлена в Туапсе. Все цели были сбиты. По предварительной информации ЕДДС, пострадавших нет, повреждений не выявлено»,— рассказали в оперштабе.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, в ночь на пятницу над территорией Краснодарского края уничтожили восемь беспилотников. Всего по стране силы ПВО сбили 47 дронов. Один — над Крымом, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Большинство БПЛА — 29 — пытались атаковать Ростовскую область.

Вячеслав Рыжков

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