Новый этап в производстве

В Магнитогорске по инициативе ПАО «ММК» и ПАО «НОВАТЭК» обсудили эффект от применения газомоторной техники в производственных процессах предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

В Магнитогорске состоялась конференция по газомоторной технике, организованная ООО «АТУ» и ПАО «НОВАТЭК». В мероприятии приняли участие представители ведущих металлургических предприятий, производителей сжиженного природного газа (СПГ), лизинговых компаний и автодилеров. В фокусе внимания экспертов было использование автотранспорта на СПГ с точки зрения эффективности эксплуатации и влияния на окружающую среду.

В ходе мероприятия обсуждались опыт ООО «АТУ» по эксплуатации автомобилей на СПГ, решения ПАО «НОВАТЭК» в части создания КриоАЗС, а также вопросы организации сервиса и нюансы поставок СПГ техники. Производители карьерной, грузовой и специальной техники и оборудования представили свои актуальные и перспективные решения на СПГ, а также рассказали о ходе развития сервисной инфраструктуры.

Для ММК использование природного газа в автотранспортных перевозках является частью комплексного подхода в решении экологических задач. Газомоторная техника снижает техногенную нагрузку на окружающую среду, ведь количество выбросов загрязняющих веществ здесь гораздо ниже, что значимо и для сотрудников, работающих на такой технике. Одновременно речь идёт о снижении издержек – применение СПГ позволяет снизить затраты на топливо.

Внедряя автотранспорт на СПГ, ММК активно сотрудничает с «НОВАТЭК» — ведущей компанией в области добычи, переработки и реализации природного газа. При участии «НОВАТЭК» с 2020 года «Автотранспортное управление» ПАО «ММК» вводит в эксплуатацию транспорт в заводском исполнении, работающий на СПГ. Сейчас в ПАО «ММК» эксплуатируется 58 единиц такого транспорта – от легкового до грузового: «ГАЗель», «КАМАЗ», «УРАЛ», «БЕЛАЗ», Yutong. В этом году компания приобрела 11 автомобилей Sitrak.

Опыт использования показал — СПГ выгоднее дизельного топлива при сопоставлении затрат на содержание, техобслуживание и ремонт (ТОиР). Наибольший эффект показал карьерный самосвал «БЕЛАЗ», который является первой серийной моделью завода. За счёт СПГ ресурса двигателя до капремонта вырос на 40%, затраты на топливо снизились на 18%, на ТОиР — на 15%. Кроме того, использование природного газа как альтернативного вида топлива позволяет существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что в свою очередь приносит пользу для экологии.

В рамках конференции представители «КАМАЗ», «УРАЛ» и «БЕЛАЗ», поставщика китайской техники в Россию ГК «GROSS», компаний «Балтийский лизинг» и «ЕВРАЗ», «НЛМК» посетили территорию «ММК», чтобы увидеть автомобили на СПГ в работе.

ПАО «ММК»