В Тюмени прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии

Прокуратура Тюменской области организовала проверку из-за коммунальной аварии на ул. Самарцева в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным портала 72.RU, прорыв теплотрассы произошел на ул. Самарцева, 19В. Без отопления остались несколько близлежащих домов. Прорыв произошел около 18:00 (по местному времени).

Прокурор Тюмени должен будет установить причины аварии, дать оценку своевременности ремонта теплосетей на данном участке. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Новоуральске (Свердловская область) прорвало магистральный трубопровод. Он подавал горячую воду в Южный район города.

Виталий Красиков