«Аль-Маядин» сообщил о начале контрнаступления сирийских войск под Алеппо

Подразделения сирийской правительственной армии контрнаступают на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), захватившей ранее около 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». По его данным, в ходе операции освобожден город Эль-Бакум.

Ранее в Алеппо перебросили воинские части из других районов арабской республики. В частности, с учетом угрозы диверсий со стороны боевиков было перекрыто движение по трассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Этот город является административным центром одноименной провинции и расположен в 360 км от сирийской столицы.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) накануне сообщил, что в боях в Алеппо и Идлибе также участвует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Ее боевики, как писал CNN, захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46.

Под контролем повстанцев, как пишет SOHR, также находящиеся возле крупной сирийской магистрали М-5 населенные пункты Дадих и Кафр-Батих. По подсчетам турецкого агентства Anadolu, к 28 ноября боевикам удалось выбить части сирийских военных из 32 населенных пунктов и занять территорию общей площадью 245 кв. км.

По данным SOHR, в ходе продолжающихся сутки боев погибли 132 военных. ЦПВС о пострадавших и погибших российских военных не сообщал.

Об атаке боевиков на позиции правительственных войск — в публикации «Ъ» «Удары Израиля разбудили сирийских боевиков».