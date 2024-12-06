40 лет назад, 5 декабря 1984 года, умер Виктор Шкловский — писатель и литературовед, один из основоположников формальной школы, подаривший нам искусство как прием и остранение — избавление от автоматизма восприятия посредством превращения привычных явлений в непривычные. Собрали его размышления о том, как этот инструментарий помогает смотреть на жизнь.

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Фото: Василий Малышев / РИА Новости 1971

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

1

Литература по-разному отражает разное. Но она не только отражает: она мучается, приглашая нас смотреть на муки.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

2

Трагедии человечества веселы, потому что это пути от прошлого к будущему. Понять это трудно.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

3

Аристотель в «Поэтике» говорил, что когда человек убивает врага, то это еще не трагедия. Трагедия тогда, когда борются близкие люди. То есть трагедии происходят в тогдашней замкнутой семье, как сейчас они происходят в государствах, в странах, в классовых группировках, в столкновениях Запада с Востоком.

«О теории прозы»

4

Набросок — это не так плохо. Во время штурма крепостей набрасывали на стены штурмовые лестницы. Иначе не перелезешь.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

5

Философское мировоззрение у писателя — это его рабочая гипотеза. Говоря точнее, бытием литературной формы определяется сознание писателя.

«О современной русской прозе»

6

Дураки, только они всего добиваются в сказках. Так что они должны быть предметом тщательного изучения умными.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

7

Для меня путь Достоевского, или Толстого, или Чехова представляется дорогой, вернее, не всегда пересекающимися тропинками, со сменой возможностей понимания жизни. Путь Татьяны Лариной и Онегина не окончен. Книги пишутся не всегда до конца.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

8

Книги имеют свою судьбу, как имеют свою судьбу поиски золота и нефти. Приходится ехать не туда, куда собрался ехать. Земля и даже вся земля — это уже ограничение для путешествия.

«О теории прозы»

9

Герои в произведениях являются людьми разных времен. Разных эпох нравственности. Наверное, поэтому им так трудно живется вместе. Это и есть содержание романов — неустроенность жизни.

«О теории прозы»

10

Искусство отражает жизнь, но не зеркально. Вместо слова «зеркало» здесь надо поставить другое слово. Зеркало отражает момент. Но зеркало не может отразить движение, то есть переделку, метаморфозу кадра.

«О теории прозы»

11

Жизнь Левина с Кити не есть спасение; хотя, по Толстому, все счастливые семьи счастливы одинаково, но такой семьи он так и не описал.

«О теории прозы»

12

В начале революции в Кронштадте шел «Ревизор». Аудитория была довольна. Все смеялись. К моему удивлению, моряки сразу полюбили Хлестакова и очень боялись, что его догонят после всех мошенничеств. Для матросов с мятежных миноносцев и броненосцев Хлестаков был намного привлекательнее людей, дававших ему взятки. Разновнимание — это дело искусства.

«О теории прозы»

13

Китайцы говорят: если следы армии на дорогах содержат перекрещивающиеся следы колес, значит, армия разбита. Но на появлении книг следы перекрещиваются.

«О теории прозы»

14

Ирония в жизни, как красноречие в истории литературы, может все связывать. Это заменяет трагедию.

«Сентиментальное путешествие»

15

Писать вещи, параллельные чему бы то ни было, трудно, потому что искусство не тень от дела, а само дело — вещь. Не будучи связано функционально с чужим рядом, не опираясь каждым своим моментом на него, произведение искусства — плохой аккомпаниатор.

«О современной русской прозе»

16

Искусство видит завтрашний день, но говорит сегодняшними словами. Мы открываем любую книгу и видим в ней прежде всего желание остановить внимание. Вырезать из обыкновенного необычайное. Но для этого необычайное должно быть показано обычным.

«О теории прозы»

17

Начиная свои вещи, писатель не может осмыслить всех возможностей. Очень часто у самых крупных писателей в результате работы над вещью получаются положения гораздо более богатые, сложные и нужные, чем те, что были задуманы вначале. Вот почему мы можем в результате читать писателей прошлого времени, потому что они писали не только то, что хотели писать, но и то, что их заставил написать материал.

«Техника писательского ремесла»

18

В искусстве мы хотим получить максимальное ощущение, потрясти человека. Но крик, пожар — это мало. Начало войны — тоже мало. Ожидается внезапная атака.

«О теории прозы»

19

Реальность — это не изображение обыденного. Это обозначение реальных ощущений, с которыми борется обыденность.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

20

Концы трагедий ужасны, страшны, но одна трагедия продолжала другую, и так устанавливалось благополучие если не человека, то его рода, и, может быть, этим закреплялось то, что называлось разрешением трагедии.

«Энергия заблуждения. Книга о сюжете»

Составила Ульяна Волохова

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