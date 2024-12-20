Дорогие буквы

Анализировать изменения в крупных сегментах электроники уже стало привычным: большие деньги, массовые продажи, крупные игроки. Однако иногда бывает интересно взглянуть на в прямом смысле составные части этой массово используемой электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На днях мне рассказали, что стоимость гравировки на клавиатурах поднялась на 30–50% в 2024 году по сравнению с прошлым годом. По словам управляющего мастерскими McGraver Юрия Жогова, это произошло из-за нескольких факторов: инфляции, стоимости аренды помещений, затрат на рекламу и зарплаты, а также отсутствия оборудования для гравировки или его высокой стоимости.

С ввода санкций в отношении России со стороны технологических компаний в 2022 году и легализации параллельного импорта в страну начали поступать ноутбуки и клавиатуры без российской раскладки. Что логично — почти сразу спрос на услугу по гравировке поднялся на 30%, так как для ритейлеров действует требование о наличии российских символов при продаже электроники (см. “Ъ” от 28 октября 2022 года).

Основные проблемы, говорят собеседники на рынке гравировки, возникают с оборудованием с лазером на основе СО2-излучения, которое не производят в РФ. «Оно находится в санкционном списке, а китайские аналоги хуже по качеству»,— объясняют они. Поэтому отечественные мастерские ищут на рынке подержанное оборудование либо используют сложные логистические цепочки поставок, что в итоге поднимает стоимость оборудования в два раза, а следом и цены на работу.

Рост цен на услуги накладывается и на конечную стоимость устройств, хотя, говорят источники, повышенная стоимость гравировки занимает максимум 1–2% от стоимости клавиатуры. И тем не менее, по данным Т-Банка, клавиатуры подорожали за год сильнее всего в сегменте электроники (на 24% год к году).

Конечно, рост цен образовался в первую очередь из-за нестабильности курсовой разницы, повышения ключевой ставки, трудностей с логистикой и оплатой в Китай, где клавиатуры и производятся. Однако пример с клавиатурами наглядно показывает, что иногда для узкоспециализированной индустрии достаточно своих, локальных проблем, прямо влияющих на ценообразование.

20 декабря состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков, ее могут поднять до 23%, что неминуемо скажется на конечной стоимости всех продуктов и услуг, включая клавиатуры и гравировку. Конечно, пока есть спрос, будет и предложение, и бизнес гравировщиков продолжит процветать. Однако ожидать импортозамещения гравировочного оборудования на основе СО2-излучения не стоит, так как затраты на его производство российский рынок не способен покрыть.

Тимофей Корнев