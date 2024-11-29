74,6 миллиона человек составила численность занятых в РФ на октябрь 2024 года, оценило Минэкономики. Очередной максимум показателя ожидаемо совпал с историческим минимумом безработицы — 2,3%, за год трудоустроилась пятая часть от 1,8 млн безработных. В то же время потребность работодателей в работниках локально снизилась — на одного безработного в октябре пришлось менее шести (абсолютный максимум) вакансий, констатируют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Вероятные причины — очередной пик роста зарплат (9% в реальном выражении за 10 месяцев в измерении год к году) и неспособность компаний финансировать дальнейшее увеличение найма в кредит из-за высоких ставок.

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