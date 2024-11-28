В Тбилиси при столкновениях протестующих с полицией пострадал сотрудник МВД

В Тбилиси в результате потасовки пострадал в результате потасовки на акции протеста оппозиции перед зданием парламента Грузии пострадал сотрудник МВД республики, он госпитализирован, сообщило грузинское МВД. Силовики пытались вытеснить протестующих со стороны ул. Чичинадзе и применяет против них слезоточивый газ.

«Несмотря на многочисленные призывы полиции к участникам митинга на месте выразить свой протест мирными способами и не превышать нормы, установленные законом, ... некоторые из собравшихся противостоят правоохранителям и оскорбляют их», - добавляется в комментарии ведомства, который приводит «РИА Новости».

Акции протеста также проходят в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Гори. Из эфира телеканала Formula следует, что в Батуми и Зугдиди на акции протеста вышли несколько десятков человек.

Сегодня, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад».

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия откладывает Евросоюз в долгий ящик».