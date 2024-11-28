Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Минобороны сообщило об ответном ударе на атаки вглубь России. Он был нанесен утром сегодня, 28 ноября, по энергетической инфраструктуре и оборонно-промышленным предприятиям Украины с помощью 90 ракет и сотни беспилотников «Герань-2». Поражены 17 объектов военной промышленности Украины, утверждается в сообщении военного ведомства.

Всего с 25 ноября российские военные атаковали территорию Украины с помощью 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотников «Герань-2», заявили в Минобороны.

Украинский оператор электросетей «Укрэнерго» утром 28 ноября сообщил, что российская армия в 11-й раз с начала 2024 года атаковала украинскую энергосистему. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах, восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги, говорилось в сообщении.

Об атаках на энергообъекты 28 ноября сообщали власти Львовской, Ровненской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Кировоградской областей. Во Львове без электричества остались 523 тыс. домохозяйств, в Ровненской области — 681 населенный пункт (девять из них остались также без воды). В Хмельницкой области были частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.