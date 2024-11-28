В социальном центре Алтайского края после отравления умерли три человека

В частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края трое постояльцев умерли в результате отравления, сообщило региональное управление СКР. ТАСС со ссылкой на региональный минздрав передает, что еще 18 постояльцев госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По версии следствия, постояльцы отравились неизвестным веществом. По данным NGS22.ru, речь идет о центре алтайской общественной организации «Рубикон», занимающейся адаптацией бывших осужденных.

В сообщении СКР говорится, что один из постояльцев умер в здании центра, двое других — в больнице после госпитализации. Помощник прокурора региона Мария Антошкина сначала сообщала ТАСС, что в медучреждениях находятся 17 человек. Спустя час агентство со ссылкой на данные минздрава края сообщило об увеличении числа пострадавших до 18. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести.

Все отравившиеся госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы №5 Барнаула, следует из материала ТАСС. Для эвакуации пострадавших из здания центра были задействованы семь бригад скорой помощи.

Управление СКР по Алтайскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствие считает, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Директор центра Алик Гельфенбайн сообщил ТАСС, что причиной отравления могла стать ротовирусная инфекция.

Центр «Рубикон», как сообщается на сайте организации, в основном работает с бывшими заключенными — предоставляет им временное жилье и одежду, помощь психолога, юридические консультации и помогает в восстановлении документов. В частности, сотрудники организации регулярно проводят для заключенных и вышедших на свободу бизнес-тренинги и уроки по социальной адаптации.