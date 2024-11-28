Турецкий берег променяли на мальдивский

В октябре турпоток россиян на Мальдивы достиг пятилетнего максимума. Судя по статистике Министерства туризма Мальдивской Республики, интерес граждан России к островам стабильно растет последние несколько лет. Осенью 2024 года страну посетили чуть больше 22 тыс. россиян — почти на 30% больше, чем годом ранее. Статистику ведомства приводит РБК. Кроме того, среди всех иностранцев на премиальном курорте россиян оказалось подавляющее число — на их долю пришлось больше 13%. На втором месте оказались граждане Германии, на третьем — Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

На интерес к островам влияют рост числа авиарейсов, сопоставимая с другими курортами цена отдыха и всесезонность направления, объясняет руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «В первую очередь это все-таки ограниченность выбора в курортных зонах. Вторая причина —ценовая: раньше Мальдивы воспринимались как люксовое направление, сейчас разница стерлась между позиционированием Мальдив и остальных курортных зон, например, Бали, Вьетнамом. Все подорожало в комплексе. Полететь в люксовый отель на Бали стоит так же, как на Мальдивы и практически так же, как полететь в люксовый отель Таиланда.

Поток будет расти. Если мы посмотрим охваты по авиаперевозке, на Мальдивы уже летают со всех ключевых регионов России. И доступные относительно даже прямых перелетов цены. Это способствовало тому, что люди начали летать на Мальдивы, транзитом в том числе. Острова стали всесезонным и направлением на "все включено". Это еще одна веская причина, почему люди массово начали там отдыхать, отдавая приоритет океану красивому и белому песку. Октябрь — это межсезонье. В январе, феврале выходит на 30-40% дороже».

По итогам 10 месяцев 2024 года рост турпотока из России на Мальдивы не так заметен. За это время курорт посетили почти 185 тыс. россиян — всего на 6% больше, чем в прошлом году. Как напоминают в Ассоциации туроператоров России, популярным у граждан России направлением республика стала в пандемийном 2021-м. Тогда она была одним из немногих мест, которые были открыты для туристов. А в 2022-м туроператоры запускали бюджетные туры с размещением в гестхаусах — небольших отелях на островах. Цены на них стартовали от 180 тыс. руб. на двоих на неделю. Это привлекло к направлению и клиентов со средним бюджетом, указывали в АТОР.

Впрочем, рекордный поток в октябре 2024 года объясняется еще и тем, что путешественники стали рассматривать Мальдивы для семейного отдыха, отмечает директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Кстати, об этом никто не спрашивал. Доля туристов с детьми растет из года в год, из квартала в квартал. То есть в этой статистике — это не пары, не молодожены, а именно семьи с детьми, три-четыре человека. Соответственно, количество туристов из-за притока детей тоже растет.

Одно дело, когда мы в COVID-19 отдыхали, и перемещения между островами были запрещены. Сейчас все активности восстановились, вы можете путешествовать с острова на остров. Это и рыбалки… Там есть то, чего нельзя найти в других регионах, где пляжный отдых очень сильно развит. То есть инфраструктура позволяет. То есть это может быть не просто какой-то гостевой дом, а хороший отель. Там есть и детские клубы, другие активности. Понятно, что в Турции инфраструктура развита больше, потому что и количество отелей, и номерной фонд, но это совершенно другое. Но Турция растет последний год гораздо больше в процентном соотношении, Мальдивы не так. И изначально ценник там был повыше. Но сейчас неплохая "четверка" на Мальдивах соответствует примерно по цене очень хорошей "четверке" или такой средненькой "пятерке" в Турции».

Этим летом тур на 10 ночей в Турцию в пятерку с системой «все включено» в среднем стоил 235-300 тыс. руб. Для сравнения, аналогичная поездка на Мальдивы в июне в среднем обходилась в 347 тыс. руб. Это подсчитали в Девятичасовой перелет в декабре на двоих обойдется в 80 тыс. руб.

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Екатерина Вихарева