Парламент Австралии запретил пользоваться соцсетями до 16 лет

Парламент Австралии одобрил сегодня, 28 ноября, законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает Reuters. Это первый такой закон в мире.

Законопроект не ограничивает использование соцсетей для детей, которые уже ими пользуются — речь идет только о новых регистрациях. Под действие закона не попадают мессенджеры, онлайн-игры, образовательные платформы и иные схожие ресурсы.

Ответственность за соблюдение новой нормы возложена на операторов социальных сетей. За допущение регистрации в соцсети ребенка до 16 лет им грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн). Все детали и описание механизма действия закона должны появиться позже — после завершения тестового периода, в середине 2025 года. Полноценно же закон вступит в силу только через год, в конце 2025-го.

Министр связи Мишель Роуленд заявила, что Snapchat, TikTok, X, Reddit, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), скорее всего, попадут под действие закона. YouTube будет выведен из-под действия закона из-за его «важной» образовательной составляющей.

Кирилл Сарханянц