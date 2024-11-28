В Чувашии запущены пять предприятий с инвестициями 2,5 млрд рублей

В Чувашии открыли пять предприятий в рамках реализации крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений в 2,5 млрд руб. Новые производства создали 417 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Олега Николаева.

По данным Агентства инвестиционного развития Чувашии (АИР), среди запущенных объектов — производства электротехнической продукции, объемных бетонных изделий, мясоперерабатывающий цех и частный технопарк. Также три проекта на сумму 132,2 млн руб. были признаны масштабными в этом году, еще два проекта на сумму 369 млн руб. претендуют на такой статус.

Как отметил Олег Николаев, на сопровождении АИР в настоящее время находятся 114 проектов с общим объемом инвестиций 83 млрд руб. Реализация этих инициатив предусматривает создание 8,7 тысячи рабочих мест. Большинство проектов сосредоточено в Чебоксарской агломерации. Агентство оказывает поддержку инвесторам на всех этапах: от выбора площадок и подключения к инфраструктуре до оформления мер господдержки.

К числу крупнейших инициатив относятся запуск производства тяговых электродвигателей, энергетических котлов и реконструкция гостиницы «Мегаполис» — каждый из этих проектов оценивается примерно в 2 млрд руб. На 2025 год запланирована разработка типовых инвестиционных предложений для бизнеса в рамках внедрения регионального стандарта 3.0.

В июне сообщалось, что чебоксарская компания «Сеспель», специализирующаяся на производстве цистерн и полуприцепов, заключила соглашение об инвестировании 3 млрд руб. в производство тяговых электроприводов.

Анар Зейналов