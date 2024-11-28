Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии запущены пять предприятий с инвестициями 2,5 млрд рублей

В Чувашии открыли пять предприятий в рамках реализации крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений в 2,5 млрд руб. Новые производства создали 417 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Олега Николаева.

По данным Агентства инвестиционного развития Чувашии (АИР), среди запущенных объектов — производства электротехнической продукции, объемных бетонных изделий, мясоперерабатывающий цех и частный технопарк. Также три проекта на сумму 132,2 млн руб. были признаны масштабными в этом году, еще два проекта на сумму 369 млн руб. претендуют на такой статус.

Как отметил Олег Николаев, на сопровождении АИР в настоящее время находятся 114 проектов с общим объемом инвестиций 83 млрд руб. Реализация этих инициатив предусматривает создание 8,7 тысячи рабочих мест. Большинство проектов сосредоточено в Чебоксарской агломерации. Агентство оказывает поддержку инвесторам на всех этапах: от выбора площадок и подключения к инфраструктуре до оформления мер господдержки.

К числу крупнейших инициатив относятся запуск производства тяговых электродвигателей, энергетических котлов и реконструкция гостиницы «Мегаполис» — каждый из этих проектов оценивается примерно в 2 млрд руб. На 2025 год запланирована разработка типовых инвестиционных предложений для бизнеса в рамках внедрения регионального стандарта 3.0.

В июне сообщалось, что чебоксарская компания «Сеспель», специализирующаяся на производстве цистерн и полуприцепов, заключила соглашение об инвестировании 3 млрд руб. в производство тяговых электроприводов.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...