Чебоксарская компания инвестирует 3 млрд рублей в создание электроприводов

Чебоксарский производитель цистерн и полуприцепов «Сеспель» заключил соглашение об инвестировании 3 млрд руб. в производство тяговых электроприводов. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики.

Соглашение между Чебоксарским предприятием «Сеспель» и Агентством инвестиционного развития Чувашии было заключено на Чебоксарском экономическом форуме. Ожидается, что к 2031 году реализация проекта будет завершена. Всего будет создано 150 новых рабочих мест.

Электроприводы создадут на основе вентильно-индукторных электродвигателей. Приводы будут использоваться в строительно-дорожной и коммунальной технике. Производство будет расположено на площади в 30 тыс. кв. м в Моргаушском муниципальном округе.

Планируется, что использование накопителя электрической энергии позволит уменьшить мощность используемых двигателей внутреннего сгорания и сократить выбросы. Срок службы двигателей должен увеличиться на 25%.

Агентство инвестиционного развития (АИР) взяло на себя ответственность за всестороннее сопровождение данного инвестиционного проекта.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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