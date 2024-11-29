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Коммерсантъ FM
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Тур по Неглинке закончился в суде

По делу о смертельной экскурсии перед судом предстали двое обвиняемых

В Мещанском суде Москвы начали слушать дело о смертельной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в ходе которой в августе прошлого года погибли восемь человек. Двое фигурантов — основатель cервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александр Ким и один из их организаторов Никита Дубас — обвиняются в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первый из них претензии правоохранителей отвергает полностью, второй — частично.

Александр Ким (слева) с версией следствия не согласен полностью, Никита Дубас (справа) признает свою вину частично

Александр Ким (слева) с версией следствия не согласен полностью, Никита Дубас (справа) признает свою вину частично

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Ким (слева) с версией следствия не согласен полностью, Никита Дубас (справа) признает свою вину частично

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание началось с того, что супруга гражданина Казахстана Александра Кима Виктория Де ходатайствовала об участии в процессе в качестве защитника своего мужа. Суд ей в этом отказал. Затем прокурор огласил обвинительное заключение.

Фигурантам вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет колонии). По данным гособвинения, Александр Ким и Никита Дубас в 2019 году вступили в сговор с целью получения прибыли путем проведения экскурсий в Москве без соблюдения установленных требований. Господин Ким создал cервис онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8.com (принадлежит ООО «Спутник»), господин Дубас размещал на нем объявления об экскурсиях по Неглинке, стоимость которых обычно составляла 4–8 тыс. руб., но в отдельных случаях могла достигать и 16 тыс. руб.

Трагедия, напомним, произошла 20 августа 2023 года. В тот день, несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся ливне, группа из семи человек под руководством 32-летнего гида Константина Филиппова в 15 часов отправилась на часовую прогулку по подземной столице.

В районе Неглинки участники прогулки не смогли выбраться из коллектора, поскольку вода полностью затопила водосток. Все восемь человек погибли.

Их тела вылавливали в разных точках столицы несколько дней.

Обоих фигурантов арестовали 23 августа, с тех пор мера пресечения не менялась. Как установило следствие, на портале Sputnik8.com было размещено объявление о злополучной экскурсии, а господин Дубас, по данным следствия, размещал рекламу экскурсий как на этом портале, так и еще на двух — экскурсионного бюро «Авангард» (принадлежит ООО «Авангард») и Presentstar.ru (принадлежит компании «Трипстер»). Отметим, что гендиректор «Авангарда» Александр Лазовской и бывший гендиректор компании «Трипстер» Борис Плотица в рамках расследования были объявлены в розыск.

По словам гособвинителя, при проведении подземной экскурсии по Неглинке 20 августа организаторами не были соблюдены сразу несколько важнейших правил безопасности.

В частности, план маршрута не был размечен на поверхности земли, соответственно, не были определены люки, через которые можно было бы спастись находившимся внизу людям в случае опасности, и сами экскурсанты о них не имели информации. Кроме того, участники подземной прогулки не были снабжены рациями, которые позволили бы координировать действия в случае форс-мажора. Также у находившихся под землей людей не было при себе обязательных кислородных баллонов. Наконец, организаторы экскурсии не уведомили о ее проведении спасательные службы. Все это в итоге, по данным обвинения, и привело к человеческим жертвам.

Как в подземельях Москвы погибла группа диггеров

После оглашения обвинительного заключения судья по установленной традиции спросила подсудимых об их отношении к предъявленному обвинению. Никита Дубас ответил, что в версии следствия ему все понятно, а вину он признает частично, не пояснив, правда, в какой именно части. Александр Ким дал более развернутый ответ. Он также сказал, что обвинение понял, но категорически с ним не согласен. «Я владелец агрегатора,— сказал он.— Никаких экскурсий никогда не организовывал, а лишь размещал объявления об экскурсиях. Соответственно, ни в какой сговор ни с кем не вступал, потому что у такого сговора не было никакой цели». Адвокаты поддержали позицию своих подзащитных.

Алексей Соковнин

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