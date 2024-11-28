ВСУ двумя FPV-дронами атаковали село в Белгородской области

Село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Данные о последствиях ЧП уточняются.

«Предварительно, обошлось без пострадавших. Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение»,— написал глава региона в Telegram-канале.

До этого об уничтожении пяти беспилотников над Брянской областью сообщил губернатор Александр Богомаз.