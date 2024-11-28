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Курултай Башкирии принял проект бюджета на 2025 год в первом чтении

Депутаты Курултая Башкирии приняли проект бюджета региона на 2025 год и плановый период до 2027 года в первом чтении. Документ представила исполняющая обязанности министра финансов республики Светлана Малинская.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Бюджет рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития, с учетом изменений законодательства, таких как новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ и льготы для концессионеров в сфере физкультуры. Доходная часть бюджета на 2025 год составит около 324 млрд руб., расходы — почти 328 млрд руб., дефицит — 4 млрд руб.

Светлана Малинская отметила, что основная задача — мобилизовать доходы и повысить эффективность мер поддержки. Основные статьи расходов включают образование (более 90 млрд руб.), национальную экономику (65,84 млрд руб.), социальную политику (около 69 млрд руб.) и медицину (35,7 млрд руб.), что в совокупности составляет 80% всех расходов.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что окончательный вариант бюджета будет принят в декабре после учета федеральных поступлений.

Олег Вахитов

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