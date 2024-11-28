Сергей Андронов возглавил нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа

Бывший глава пермского нефтеперерабатывающего завода Сергей Андронов назначен руководителем «ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH)-Нижегороднефтеоргсинтез». По данным ЕГРЮЛ, он приступил к работе 27 ноября 2024 года. Ранее предприятием руководил Андрей Богданов. Представитель нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа Антон Гребень сообщил «Ъ», что это «плановая ротация» руководства, не связанная с поломками оборудования на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Андронов в 2019 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Андронов в 2019 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — нефтеперерабатывающий завод ПО «ЛУКОЙЛ» в городе Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов, включая автомобильное и авиационное топливо.

В январе 2024 года НПЗ остановил установку каталитического крекинга из-за поломки. Тогда Ростехнадзор сообщил, что из строя вышла деталь компрессора. Из-за этого компания снизила нефтепереработку в январе почти на 8%.

В марте НПЗ атаковали беспилотники. В результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая обеспечивала 53% от переработки всего НПЗ. Восстановить работу на установке удалось летом текущего года.

Ирина Швецова, Нижний Новгород