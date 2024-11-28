ВТБ ожидает повышения ключевой ставки до 23%

ВТБ (MOEX: VTBR) прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 23% на протяжении всего 2025 года, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, ВТБ не планирует пересматривать стратегию по прибыли, хотя и считает ее достижение сложным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Пьянов сказал, что банки «приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск». «В 2025 году он достигнет полноценного шторма, потому что мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей ставки... на протяжении всего 2025 года,— по сути, это шторм на рынке процентном»,— пояснил он.

Он убежден, что банки будут находиться «в периоде сильнейшего ужесточения макропруденциального регулирования» в области корпоративного кредитования. «ЦБ пройдет тот путь, который проходил по розничному кредитованию, и мы дождемся прямых лимитов»,— сказал Дмитрий Пьянов.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Это решение регулятор объяснил в том числе неослабевающим инфляционным давлением. ЦБ также допустил очередное повышение ставки на заседании совета директоров, который планируется 20 декабря. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в 2025 году регулятор перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков.

Подробности — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».