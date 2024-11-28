«Локомотив» присоединили к регионам

Первый раунд play-off нынешнего розыгрыша «Фонбет» Кубка России завершился ответным четвертьфинальным матчем «Пути РПЛ» между двумя московскими клубами. «Динамо» в нем вырвало гостевую победу над «Локомотивом» — 1:0 — благодаря голу, забитому в концовке Константином Тюкавиным, сравняв счет по итогам двух встреч, а потом дожало соперника в серии пенальти.

Если кто-то, решивший посмотреть этот матч, не знал, чем закончился первый, он бы наверняка решил, что победой «Динамо». Ну иначе зачем «Локомотиву» так усердно и резво наседать, а его соперникам так явно демонстрировать, что их вполне устраивает роль стороны, отбивающейся, засевшей в окопах? Но нет, три недели назад верх взял «Локомотив», отчего-то все равно захотевший искать счастье впереди. А газон этим холодным московским вечером был таким, каким чаще всего бывает футбольный газон на излете ноября,— жестковатым и скользким, мешающим атаковать и помогающим обороняться. А футболисты «Динамо» тоже были жесткими. Так что через полчаса после начала матча, кое-как поднявшись на ноги, форвард Тимур Сулейманов ушел на скамейку так тяжело, с такой гримасой на лице, что было понятно: через день-другой в строй не вернется. Вскоре нога Роберто Фернандеса врезалась в лицо Сергею Пиняеву, но тот, помучившись, игру продолжил.

В концовке первого тайма, правда, и «Динамо» показало зубы. И Константин Тюкавин, очутившись с мячом в штрафной, все сделал классно — убрал на замахе соперника, выбрался на убойную дистанцию. «Локомотив» выручил не дрогнувший вратарь Антон Митрюшкин. Впрочем, и версия насчет того, что выручил скорее Тюкавин, тоже, видимо, актуальна: пробить можно было, кажется, и потоньше. Вышло-то, строго говоря, прямо в голкипера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Динамо» Николас Маричаль (слева) и игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок «Динамо» Николас Маричаль (слева) и игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

А после перерыва игра вдруг резко обострилась. И уже игрок «Локомотива» Наир Тикнизян вывалился на голкипера. Причем ситуация у него была еще лучше, чем у Тюкавина: не надо никого убирать с дороги, беги себе спокойно и прицеливайся. Андрей Лунев, вратарь «Динамо», справился здорово: вовремя вышел на соперника, понял, как тот собирается поступить, и расставил в стороны ноги, водрузив шлагбаум на пути и в самом деле отправленного в створ низом мяча.

Отвечать у «Динамо» выпало Ярославу Гладышеву.

Тот стрелял из-под защитника, и все у Гладышева срослось почти как надо. Чтобы срослось без «почти», не хватило малости — задержки, например, с прыжком Антона Митрюшкина. Но тот не задержался и зацепил мяч пальцами. А через секунду он парашютиком опустился на перекладину.

Этот обмен уколами настраивал на что-то жутко любопытное и захватывающее. Но почему-то моментально продолжения он не получил. Был обмен массовыми заменами — по идее с целью оживить немножко стухшую игру. В оживлении прежде всего было заинтересовано «Динамо», но в активности под занавес матча первым добавил все-таки «Локомотив». Рядом с динамовскими воротами появлялись и Артем Карпукас, и Алексей Батраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Динамо» Константин Тюкавин (слева) и вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок «Динамо» Константин Тюкавин (слева) и вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Очередь добавлять динамовцев настала за несколько минут до финального свистка, когда как следует разогрелись их бразильские джокеры — Бителлу и Артур. А основным бенефициаром их талантов был Константин Тюкавин. Сначала он, правда, упустил отличный момент: в борьбе с форвардом на углу вратарской выстоял Илья Самошников. Однако в следующем эпизоде Тюкавин был великолепен. Дождавшись передачи с фланга от Артура, он роскошно пробил с лета. В общем, счет по сумме двух матчей сравнялся и все вырулило к серии пенальти. В ней хороши были и Митрюшкин, и Лунев, взявшие по два чужих удара, а угробил «Локомотив» промах Александра Сильянова.

«Динамо» стало последним полуфиналистом «Пути РПЛ». Вместе с ним до этой стадии добрались «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. Жеребьевка полуфиналов «верхней» сетки, как и второго четвертьфинального раунда «Пути регионов», куда опустился «Локомотив», состоится в пятницу.

Алексей Доспехов