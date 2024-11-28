Расклад вне формата

Перед заключительным, зимним, отрезком «регулярного первенства» Лиги чемпионов, заменившим после реформы ее формата групповую стадию, главная интрига связана с судьбой нескольких грандов. Положение некоторых из них, например «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала», выглядит довольно непростым или, во всяком случае, неприятным, а положение ПСЖ, не входящего за три тура до окончания этапа даже в ту зону, откуда попадают в дополнительный раунд play-off,— чуть ли не катастрофическим, учитывая особенности календаря парижского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Реал» Килиана Мбаппе, не реализовавшего пенальти в ворота «Ливерпуля» в матче, проигранном мадридцами — 0:2, после пяти туров общего этапа из восьми занимает в турнирной таблице 24-е место

Фото: AP «Реал» Килиана Мбаппе, не реализовавшего пенальти в ворота «Ливерпуля» в матче, проигранном мадридцами — 0:2, после пяти туров общего этапа из восьми занимает в турнирной таблице 24-е место

Фото: AP

Если бы от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прямо сейчас потребовали доказать, что придуманная им радикальная трансформация формата главного еврокубка, которая многим казалась даже вредной, поскольку насыщает турнир не очень, строго говоря, подходящими ему по яркости и солидности брендами и уплотняет и без того плотный календарь, и в самом деле пошла ему на пользу, по крайней мере аргумент ключевой оказался бы у него под рукой. Достаточно посмотреть на таблицу «Фазы лиги», как теперь называется «гладкий» турнир из восьми туров для 36 команд, заменивший привычный групповой этап с разбивкой 32 участников на восемь групп. Ее, эту фазу, понятнее, видимо, сравнивать с регулярными первенствами, существующими в различных видах спорта, в которых определяются обладатели путевок в play-off.

Так вот, таблица — идеальная расшифровка ключевого аргумента, не нужно никаких слов.

Вы хотели побольше веселья, интриги и загадок — вы их получили.

А чтобы как следует оценить разницу, взгляните на то, что происходило в это время в последнем розыгрыше Лиги чемпионов в старом формате, год назад. В каких группах жила интрига? Каких футбольных великанов она касалась? Да тут даже замечание насчет «пальцев одной руки» звучит глупо, потому что таких групп и таких грандов — гораздо меньше, чем полдесятка. Ну да, перед заключительными турами идет жесткая рубка в квартете, где собрались «Боруссия», ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». Но это исключение, подаренное причудой жеребьевки. В остальных все уже более или менее очевидно. А из великанов, помимо тех, что собрались в «группе смерти», «подвис» разве что провалившийся в итоге «Манчестер Юнайтед», перманентно переживающий кризис и в принципе на настоящего гиганта уже не похожий. Настоящие же уже могут спокойно готовиться к play-off, потому что запас такой, что ниже второго места никак не опуститься. Скучновато, разве нет?

А сегодня никакой скуки. И все обсуждают центральный матч очередного тура, в котором «Ливерпуль» обыграл — 2:0 — «Реал», не только из-за нежданного прогресса, достигнутого его хозяевами при занявшем оставленную Юргеном Клоппом тренерскую должность Арне Слоте, но и в контексте еще более любопытном. Ливерпульцы с их пятью подряд победами, располагающиеся следом за ними «Интер», «Барселона» и «Боруссия», у которых побед по четыре,— это ведь редкие для нынешней Лиги чемпионов примеры соответствия статуса клуба его результатам и перспективам перед тремя финишными турами регулярки: шестой состоится в декабре, седьмой и восьмой — уже в январе следующего года. Но и им, соответствующим, включая безупречный «Ливерпуль», есть еще за что бороться и по поводу чего переживать,— опять же, как захочется подчеркнуть функционеру из UEFA, из-за формата. Play-off, разумеется, от этих команд никуда не денется, так как в него проходят аж 24 клуба. Но c кубковой стадией после реформы, заметьте, все немножко сложнее, чем прежде. Перед 1/8 финала, традиционным стартовым раундом, появился дополнительный. И чтобы избежать его, нужно обязательно очутиться в первой восьмерке.

После пятого тура отрыв «Ливерпуля» от девятого места составляет пять очков. У его преследователей он еще скромнее: пара осечек — и прощай, восьмерка.

Но примеров-то несоответствия результатов и перспектив статусу — примерно столько же. «Бавария», несмотря на то что обыграла ПСЖ, не входит и в десятку, она позади «Аталанты», «Спортинга» и «Лилля» с «Брестом». Переживающий уже рассмотренный со всех сторон, препарированный — правда, без однозначных выводов — удивительный спад «Манчестер Сити», который, разбазарив преимущество в три гола над «Фейенордом» и растянув серию официальных матчей без побед до шести,— еще ниже, всего в четырех баллах от той зоны, что означает прощание с Лигой чемпионов. И это еще цветочки. «Реал» после ливерпульских страданий с не забитым Килианом Мбаппе пенальти — как раз 24-й, а на очко от него отстает уступивший — 0:1 — «Баварии» ПСЖ. Если бы турнир вдруг завершили в данный момент, парижане, для которых выигрыш в стартовом туре у «Жироны» так до сих пор и остается единственным, play-off не увидели.

При этом нельзя сказать, будто фаворитам все легко зимой поправить.

Только у поклонников «Баварии» нет особых причин для паники из-за неброского набора соперников — «Шахтер», «Фейенорд» и «Слован». Но всем, кому милы «Реал», «Манчестер Сити», ПСЖ, волноваться стоит. Мадридцев в заключительных турах вместе с неброским «Зальцбургом» ждут, причем у себя дома, играющая ничуть не хуже гигантов «Аталанта» и оказавшийся поразительно кусачим «Брест». А «Манчестер Сити» и ПСЖ в седьмом туре пересекутся друг с другом в Париже, и у этой встречи уже особенный оттенок, оттенок чего-то исключительного важного, а может, и решающего.

Алексей Доспехов