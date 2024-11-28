CNBC: инвестбанки ожидают рекордного снижения курса юаня из-за политики Трампа

Аналитики ряда ведущих инвестбанков ожидают, что в ближайшие месяцы курс китайского юаня по отношению к доллару может достичь рекордно низких значений. Как сообщает телеканал CNBC, главной причиной этого инвестбанкиры считают позицию недавно избранного президента США Дональда Трампа в отношении Китая — как в области политических, так и торговых отношений.

По данным опроса, который телеканал провел среди 13 финансовых компаний и организаций, до конца текущего года юань будет дешеветь к доллару, курс снизится до 7,3 юаня за $1 с нынешних 7,2 юаня за $1. Понижение курса продолжится и в 2025 году — по усредненному прогнозу к концу следующего года за $1 могут давать уже 7,5 юаня. Некоторые аналитики, например, из BNP Paribas или Capital Economics, считают, что курс достигнет 7,7 юаня за $1 и даже 8 юаней за $1.

«Новые импортные пошлины, вводимые США, при прочих равных условиях ведут к росту курса доллара. А валюты стран, которые теснее всего связаны торговыми отношениями с США, претерпят значительные колебания»,— цитирует CNBC Йонаса Голтерманна, заместителя директора по экономическому анализу рынков в Capital Economics.

Аналитики Institute of International Finance оценивают последствия планов Дональда Трампа, подробнее об этом — в материале «Завтра была торговая война».

Евгений Хвостик