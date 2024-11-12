Из-за позиции Татарстана переходный период муниципальной реформы продлили на 10 лет

В связи с позицией Татарстана депутаты Госдумы РФ решили продлить переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) до 1 февраля 2035 года. Власти республики выступили основными критиками этой реформы. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

«Мы знаем, что у нас есть субъекты, которые пока не очень хотят переходить. Мы понимаем все эти моменты и приняли решение сделать большой переходный срок — до 1 февраля 2035 года»,— заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению новой редакции закона о МСУ господин Крашенинников рассказал, что к проекту поступило 940 поправок. На принятие пойдет примерно половина от этого числа.

После заседания председатель Павел Крашенинников сообщил журналистам, что власти Татарстана устраивает выстроенная система местного самоуправления. Дискуссия с представителями власти республики продолжается.

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений и перейти на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Диана Соловьёва