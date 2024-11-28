Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов возглавил местное отделение ЕР

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов избран секретарем реготделения «Единой России» (ЕР). На конференции, которая прошла вчера, 27 ноября, за него проголосовали 120 из 124 присутствовавших делегатов. Помимо господина Первышова на пост секретаря претендовал депутат облдумы и координатор партийного проекта «Новая школа» Павел Моисеев. После голосования врио губернатора поблагодарил делегатов за доверие и отметил, что приоритетом для партии в следующем году станет поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщили в реготделении ЕР, Евгений Первышов вручил вчера партийные билеты участнику спецоперации, кавалеру трех орденов Мужества Андрею Сапрыкину и ветерану боевых действий, музыканту Александру Ванюшкину.

Ранее секретарем тамбовского отделения ЕР был Максим Егоров, возглавлявший регион с 2021 года. В начале ноября он покинул пост в связи с переходом на «новую работу на федеральный уровень».

Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область в статусе врио 4 ноября этого года. В 2016–2021 годах он работал мэром Краснодара, затем был избран депутатом Государственной думы. С октября 2022 года по июнь 2023 года участвовал в СВО в качестве добровольца.

Региональные отделения «Единой России» возглавят губернаторы и руководители заксобраний, подробнее об этом — в материале «Неумолимый процесс секретаризации».

Сергей Толмачев, Воронеж