В Тюменской области увеличили стоимость патента для работы иностранцев

Депутаты Тюменской областной думы приняли закон об увеличении стоимости фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, которые выплачиваются иностранными гражданами за период действия патента. Итоговая стоимость для работников в Тюменской области выросла с 7,6 тыс. руб. в месяц до 9,3 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Стандартная плата установлена федеральным законом на уровне 1,2 тыс. руб. в месяц, ее размер в каждом регионе зависит от регионального коэффициента. Новый закон Тюменской области увеличивает значение коэффициента с 2,636 до 3,015. Уплаченная сумма в полном объеме поступает в бюджет Тюменской области. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Депутат от партии ЛДПР Иван Вершинин выступил с заявлением о том, что необходимо ужесточение миграционной политики и введение дополнительных ограничений для иностранных работников. Он предложил сделать стоимость патентов гораздо выше, привлекать к работе собственных граждан. Депутат от партии «Единая Россия» Алексей Салмин сообщил, что экономике страны не хватает 3 млн работников, что приводит к увеличению темпов инфляции. По словам господина Салмина, необходимо «больше рожать» и при необходимости привлекать к работе иностранных граждан. «Если экономике не будет хватать рабочих рук, мы с вами загнемся»,— резюмировал он.

Законопроект в первом и втором окончательном чтениях поддержали 38 из 42 присутствовавших депутатов. Фракция ЛДПР сообщила, что не голосовала за принятие закона.

Анна Капустина