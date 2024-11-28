Расходы бюджета Татарстана увеличились по 119 позициям

Расходы бюджета Республики Татарстан увеличились по 119 расходным позициям. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на пятом заседании Госсовета республики седьмого созыва.

Основные средства в размере 20 млрд руб. направлены на социальную и культурную сферу. Из них на образование выделено 7,2 млрд руб., на здравоохранение — 7 млрд, на культуру — 0,4 млрд, на социальную сферу — 5,1 млрд и на физическую культуру — 0,3 млрд. Также на дорожное строительство предусмотрено 8 млрд руб., на поддержку сельского хозяйства — 5,3 млрд, а на развитие городской среды — 2,6 млрд.

Госсовет Республики Татарстан принял проект закона о бюджете республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, дефицит на 2025 год остался на уровне 13,5 млрд руб. Депутаты проголосовали за него во время пятого заседания Госсовета республики. Далее он направится на подписание раису Татарстана Рустаму Минниханову.

О поправках стало известно 12 ноября на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «Десятина на развитие».

Влас Северин