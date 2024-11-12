Десятина на развитие

В Казани состоялось заседание комитета Госсовета Татарстана, посвященное бюджету, налогам и финансам. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин представил основной доклад, всего было рассмотрено 340 поправок к проекту основного финансового документа республики на 2025 год. По итогам заседания доходная и расходная части бюджета будут увеличены на 46,6 млрд рублей, из которых 42,7 млрд — федеральное финансирование. Дефицит остался неизменным и ожидается в размере 13,5 млрд руб. Следующее чтение проекта закона пройдет в конце ноября, точная дата пока неизвестна. Эксперты отмечают, что федеральная помощь окажет положительное влияние на рост экономики Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюджет Татарстана на 2025 год вырос на 46,6 млрд руб. за счет федеральных субвенций

Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан Бюджет Татарстана на 2025 год вырос на 46,6 млрд руб. за счет федеральных субвенций

Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан

Бюджет республики на 2025 год в первом чтении был принят 9 октября на четвертом заседании Госсовета. Тогда планируемые доходы бюджета на 2025 год составили 425,5 млрд руб., а расходы — 439 млрд руб. Уже во время заседания стало известно, что цифры еще будут корректироваться.

На сегодняшнем заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам глава бюджетного комитета республики Леонид Якунин сообщил, что изначально на обсуждение параметров республиканского бюджета было внесено 356 поправок, но фракция КПРФ отозвала 16 из них, потерявших актуальность. На заседании рассматривались поправки, поступившие от кабинета министров Татарстана.

Прогнозируемый объем доходов бюджета республики Татарстан на 2025 год увеличен на 46,6 млрд руб. и составил 472,1 млрд. Также общий объем расходов бюджета республики увеличен на такую же сумму: с 439 млрд до 485,6 млрд. Дефицит бюджета на 2025 год остался неизменным и ожидается в размере 13,5 млрд руб. Поправки были приняты единогласно.

В то же время были изменены основные характеристики бюджета на 2026 и 2027 годы. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2026 год увеличен с 451,1 млрд руб. до 497,6 млрд, а на 2027 год — с 474 млрд руб. до 519,7 млрд. Расходы также будут увеличены: на 2026 год они вырастут с 464,1 млрд до 510,7 млрд руб., а на 2027 год — с 486,5 млрд до 532,2 млрд руб.

Министр финансов Татарстана на заседании отметил, что увеличение планируемых доходов и расходов обусловлено распределением федеральных средств в виде субвенций и субсидий. Средства распределены по 119 расходным позициям. В 2025 году объем федеральных средств составит 42,7 млрд руб., в 2026 году — 42,1 млрд, а в 2027 году — 40,6.

В разговоре с «Ъ Волга-Урал» глава бюджетного комитета Леонид Якунин сообщил, что новые федеральные транши будут потрачены на те расходы, которые ранее уже были прописаны в республиканских нормативных и законодательных актах, а 3,9 млрд руб. дополнительных расходов республика «нашла дополнительно».

Комитет одобрил таблицу поправок и рекомендовал Государственному Совету принять проект закона «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг.» во втором и третьем чтениях. Аналогичное решение комитет принял по проекту закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг».

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татарстана Алсу Мифтахова сообщила о том, что согласно поправкам, доходы фонда на 2025 год планируются в объеме 93,6 млрд руб., на 2026 год — 100,9 млрд и на 2027 год — 107,8 млрд руб. Она отметила, что расходы фонда полностью соответствуют запланированным доходам.

В республике также планируют снизить норматив расходов для страховых медицинских организаций, работающих в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), с 0,95% до 0,9%.

С 2025 года страховые медицинские организации, участвующие в программе ОМС, будут тратить 0,9% от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения. Однако для декабрьских поступлений 2024 года сохранится прежний норматив — 0,95%. Изменения вступят в силу с начала 2025 года.

Всего за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет республики поступило 369,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, из которых в бюджет республики было зачислено 308,5 млрд руб. Поступления доходов в бюджет ТФОМС за указанный период составили 60 млрд руб., что превышает прошлогодние показатели на 6,5 млрд руб.

Замминистра транспорта Татарстана Лилия Сафиуллина на заседании сообщила, что в 2024 году из бюджета республики на мероприятия в области железнодорожного транспорта предусмотрено выделить 531 млн руб. Из этой суммы 380,6 млн руб. пойдут на государственное регулирование тарифов и перевозку льготных категорий пассажиров, а 127,9 млн — на предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на создание транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

Еще 22,7 млн руб. планируется выделить на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства железнодорожных путей и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры на станции Новое Арчино и на участке станции Дербышки Горьковской железной дороги.

Лилия Сафиуллина отметила, что эти средства также были предусмотрены на начало 2024 года, однако пока они еще не освоены, в следствие чего рассматривается возможность переноса их использования на 2025 год.

Для развития речного транспорта внутренних водных путей и речных портов в 2024 году выделено 115,8 млн руб. В рамках организации пригородных пассажирских перевозок по 9 социально значимым маршрутам задействовано 13 теплоходов, 7 причалов и 11 дебаркадеров, что позволило перевезти 257,5 тыс. пассажиров.

Воздушный транспорт республики представлен тремя аэропортами (международные аэропорты Казань и Бегишево и региональный аэропорт Бугульма) и пятью авиакомпаниями. На развитие воздушной отрасли из республиканского бюджета было выделено 660,4 млн руб.

На поддержку автомобильного и городского электрического транспорта же было выделено 1,94 млрд руб., включая 1,12 млрд на компенсацию автотранспортным предприятиям за льготные перевозки. В республике работают 41 предприятие, из которых 15 — крупные пассажирские автотранспортные компании. Для проведения дорожных работ предусмотрено около 70 млрд руб., включая 8,8 млрд из федерального бюджета, что подчеркивает важность развития дорожной инфраструктуры.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский сообщил «Ъ Волга-Урал», что федеральная поддержка Татарстану поспособствует как росту экономики, так и повышению конкурентоспособности республики.

«Дополнительное финансирование играет ключевую роль в поддержке приоритетных экономических, социальных и инфраструктурных проектов республики, что положительно влияет на уровень жизни населения и работу основных отраслей экономики. Такая поддержка обладает мультипликационным эффектом, способствуя росту экономики и повышению конкурентоспособности республики»,— отметил Илья Жарский.

В пресс-службе Госсовета республики «Ъ Волга-Урал» сообщили, что следующее чтение проекта закона о бюджете Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов состоится в конце ноября, но точная дата пока не определена.

Влас Северин