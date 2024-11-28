«Горячих точек не может быть много»

Президент США вслед за перемирием в Ливане не исключает прекращения огня и в секторе Газа. Об этом Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS. Одновременно, по сообщениям западных СМИ, глава Белого дома пытается выделить дополнительную финансовую помощь Киеву. Кроме того, как утверждает агентство Reuters, Америка требует от Владимира Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет. Тем временем Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога своим спецпосланником по Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Байден пытается успеть завершить хотя бы один конфликт в мире к концу своего президентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На Ближнем Востоке наметился прогресс с точки зрения прекращения войны. Израиль и формально Ливан, а на самом деле «Хезболла» и стоящий за ней Иран подписали перемирие на 60 дней. В подробности вникать не будем. Соглашение, конечно, неидеальное. Высказывается мнение, что оно больше выгодно радикальной группировке, назовем ее так, нежели еврейскому государству. И что это, конечно, никакой не мир, а лишь передышка. Возможно, это и так, но пауза так или иначе нужна — воевать нон-стоп тяжеловато.

Между тем есть такая версия, что уходящая администрация Джо Байдена продавила кабинет Биньямина Нетаньяху, и у него просто не осталось выбора. При этом, естественно, обращают на себя внимание сроки — 60 дней. Как раз решили подгадать к возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Кроме того, Нетаньяху заявил, что главная проблема — Иран. Решив ее, отпадет вопрос с организациями типа «Хезболлы» и «Хамаса». Вот Трамп придет, и начнем наводить порядок основательно. К слову, Тегеран объявил о запуске дополнительных центрифуг, то есть непрозрачно намекает, что тоже готовится к приходу нового-старого президента. Бомбу атомную может преподнести ему на блюде.

Впрочем, сказать хочется не об этом. А о том, что Байдена рано сбрасывать со счетов, и он таки способен давить, если захочет, конечно. И вот 46-й президент Соединенных Штатов намеревается добиться мира уже и в секторе Газа — то есть ликвидировать или временно законсервировать второй фронт очень неприятной во всех отношениях региональной войны. Если удастся, это будет большой успех, чего уж там.

Что касается Украины, то, замирив Ближний Восток, можно вплотную перейти и к этому направлению. При этом сменщик, скорее всего, возражать не будет. Вопрос этот крайне сложный, и решить его оперативно точно не получится. И вот мы читаем сообщение агентства Reuters о том, что США давят на Зеленского, чтобы он снизил призывной возраст до 18 лет, дабы призвать в армию еще 160 тыс. человек. То есть нужно спешно стабилизировать фронт, а людей не хватает.

Впрочем, ключевое слово здесь именно «давит». Понятно, что в текущей ситуации начинать переговоры равносильно поражению. Между тем Дональд Трамп назначил 80-летнего генерала Кита Келлога спецпосланником президента США по Украине. Он является сторонником заморозки боевых действий по линии соприкосновения, то есть корейского сценария.

Таким образом, на украинском направлении нельзя исключать нового повышения ставок перед очень возможным началом переговоров. И для этого на Ближнем Востоке очень нужна хоть какая-то пауза. Горячих точек не может быть много. Прогнозов, по обыкновению, не строим. Ситуация в развитии.

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