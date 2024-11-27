Хроника ливано-израильского конфликта

8 октября 2023 года, на следующий день после нападения «Хамаса» на Израиль, ливанская группировка «Хезболла» поддержала дружественное ей палестинское движение и объявила еврейскому государству войну. В течение года она регулярно обстреливала с территории Ливана северные районы Израиля, что привело к эвакуации около 60 тыс. израильтян.

31 июля 2024 года в Бейруте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Фуада Шукра — военного советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, фактически командующего вооруженными силами группировки.

17 и 18 сентября в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которые использовали боевики «Хезболлы». По данным ливанского Минздрава, тогда погибли более 40 человек, ранения получили около 4 тыс.

23 сентября Израиль объявил о начале операции «Стрелы севера» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Авиаударами были поражены 800 военных объектов, после чего атаки проводились почти каждый день.

27 сентября ЦАХАЛ нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. При атаке погиб Хасан Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. Зона ее проведения несколько раз расширялась. По данным ООН, из-за боевых действий дома покинули около 1,5 млн ливанцев.

19 октября БПЛА атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Политика в этот момент там не было. Ответственность взяла на себя «Хезболла», а ее представитель Мохаммед Афиф заявил, что движение не будет проводить переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь.

13 ноября ЦАХАЛ заявил о ликвидации большинства ракетных цехов «Хезболлы» в районе Бейрута.

24 ноября группировка произвела один из наиболее массированных обстрелов Израиля, выпустив около 250 ракет. На следующий день ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам в пригороде Бейрута Дахии.

По данным ливанского Минздрава, с начала боевых действий в октябре 2023 года в Ливане погибли 3,8 тыс. человек, 16 тыс. получили ранения. По данным израильской стороны, жертвами обстрелов «Хезболлы» стали 45 мирных жителей, более 70 военнослужащих погибли в ходе военной операции.

Андрей Егупец