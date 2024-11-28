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27 ноября в Казани произошло 147 ДТП, пострадали 3 человека

В Казани 27 ноября зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий. В трех случаях пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Один пассажир упал в общественном транспорте при начале движения, и два пешехода были сбиты на нерегулируемых переходах.

Задержано шесть водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также четыре человека без прав. В отделы полиции доставлено шесть человек по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва

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