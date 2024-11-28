ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областью

Пять беспилотников уничтожено в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и повреждений нет.

«Спасибо нашим доблестным силам ПВО!» — написал глава региона в Telegram-канале, добавив, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 27 ноября администрация Мелитополя в Запорожской области сообщала, что система ПВО сбила на подлете к городу четыре украинских реактивных беспилотника.