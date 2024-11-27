Ковальчук: «Орешник» создан из материалов, выдерживающих 2000°С

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что при создании баллистической ракеты «Орешник» использовались материалы, выдерживающие температуру 2000°С. По его словам, следующим шагом в разработке гиперзвукового оружия будет работа с материалами, устойчивыми к 2500–3000°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие, а это материал, который раньше работал при 1,5 тыс. градусов, потом при 1,8 тыс., а эти (ракеты.— ''Ъ'') — при 2 тыс. И мы это сделали, а другие — нет»,— сказал господин Ковальчук в интервью «Известиям». «Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие»,— пояснил господин Ковальчук.

Об испытаниях «Орешника» в боевых условиях президент Владимир Путин сообщил 21 ноября. По его словам, российские военные использовали баллистическую ракету для удара по оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. 22 ноября президент провел совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. На нем он заявил, что испытания «Орешника» планируется продолжить. По словам президента, сейчас в России испытываются еще несколько подобных ракетных систем.

Подробнее — в публикации «Ъ» «День ''Орешника''».