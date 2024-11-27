Россия и Казахстан договорились обмениваться информацией спецслужб

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка». В нем лидеры обеих стран помимо прочего договорились об обмене оперативной и иной информацией по линии спецслужб для борьбы с терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время официальной встречи в Астане

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время официальной встречи в Астане

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Стороны решительно осуждают террористические акты, произошедшие в 2024 году на территории Российской Федерации»,— говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении. В этом году в Москве произошло несколько терактов. Самый крупный из них — стрельба в подмосковном «Крокус Сити Холле». В марте в концертный зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам. Погибли 145 человек.

В заявлении господ Путина и Токаева также говорится об эффективности председательства Казахстана в ОДКБ, а самой организации — во вкладе в борьбу с международным терроризмом.

Владимир Путин сегодня, 27 ноября, прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В резиденции казахского президента прошли переговоры лидеров обеих стран. Завтра господин Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. В последний раз российский президент посещал Казахстан в ноябре 2023 года.