США ввели санкции против российских лиц из-за связей с КНДР и Ираном

Госдепартамент США ввел санкции против российского поставщика подшипников Bearings on Lipetsk LLC и гражданина России Игоря Мичурина. Американские власти считают их причастными к нарушению законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в пользу Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ограничения также внесены в отношении китайской фирмы Dandong Mason-Age Trade Co Ltd и двух граждан КНДР. Документ размещен в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, при этом на сайте Госдепа он будет опубликован только 29 ноября. Санкции были введены 20 ноября.

Игорь Мичурин неоднократно попадал под американские санкции. В 2017 году ограничения были введены по линии Минфина США, по версии которого россиянин был связан с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.