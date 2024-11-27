Депутат Морозов спрогнозировал в ВПК недостаток кадров в 400 тыс. специалистов

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») сообщил о недостаточной кадровой укомплектованности предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, дефицит в этой сфере в ближайшее время составит около 400 тыс. специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Морозов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Морозов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК»,— сказал господин Морозов во время правительственного часа в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»). На правительственном часе депутаты рассматривали вопрос о необходимости совершенствования среднего профессионального образования.

Глава Минтруда Антон Котяков, выступая перед депутатами, заявил, что потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. По его словам, проблема дефицита кадров осложняется демографической ситуацией. Данные, представленные министром, свидетельствуют, что к 2030 году численность граждан в возрасте 30–39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.

В июне 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что оборонным предприятиям не хватает около 160 тыс. специалистов. По его словам, меньше чем за полтора года властям удалось привлечь к работе в ВПК 520 тыс. специалистов.