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В Уфе появились улицы в честь Башира Рамеева и Махмута Гареева

Депутаты горсовета Уфы на заседании 27 ноября решили назвать две новые улицы в городе именами известных личностей, внесших значительный вклад в развитие науки и обороны страны.

Первая улица, протяженностью 0,8 км, проходит от Айской улицы до Бакалинской, параллельно Менделеева. Ее назвали в честь советского ученого-изобретателя Башира Рамеева, который разработал первые советские ЭВМ — «Стрела» и «Урал-1».

Вторая улица, длиной 0,5 км, находится между улицами Маршала Пстыго и Академика Курчатова. Ее назвали в честь генерала Махмута Гареева — советского и российского военачальника, военного теоретика.

Олег Вахитов

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