Курс евро на международном рынке превысил 120 рублей

Курс евро на международном рынке Forex превысил 120 руб. впервые с марта 2022 года. На 16:10 мск евро торгуется по 120,585 руб. (+8,96%). Курс доллара за день вырос на несколько рублей. Он торгуется на Forex по 114,5 руб. (+8,53%).

Банк России 26 ноября установил на сегодня, 27 ноября, курс евро на уровне 110,4943 руб. Курс доллара ЦБ установил на уровне 105,0604 руб.

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На прошлой неделе, 22 ноября, внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. Министр полагает, что нынешний курс рубля способствует экспорту.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».