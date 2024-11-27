«"Ливерпуль" совершенно оправданно считается фаворитом»

В рамках второго дня пятого тура Лиги чемпионов также пройдут девять матчей. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «Црвена Звезда» — с «Штутгартом», загребское «Динамо» — с дортмундской «Боруссией». «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, встретится с «Бенфикой». Стоит ли ждать новых сенсаций? И какие перспективы у команд? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с футболистом, тренером, экспертом «Лиги Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE', Reuters Фото: Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE', Reuters

— У «Манчестер Сити» пять поражений и одна ничья в шести последних матчах. Если команда с игроками такого уровня упускает домашнюю победу, ведя в счете 3:0, с соперниками ниже классом — и не будем забывать, все это происходит в матче, где Пеп Гвардиола и компания собирались всем доказывать, что все хорошо — очевидно, что у нее проблемы. Но букмекеры, несмотря ни на что, продолжают считать «Сити» одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Заключить пари на успех британского клуба можно с коэффициентом 6. Но стоит ли?

— Я думаю, что после результата этого матча «Манчестер Сити» уже не является главным претендентом на победу в турнире, а становится одним из них.

— А что произошло в матче с «Фейеноордом»? Команда сумасшедшая, состав невероятный, но тем не менее как можно пропустить три мяча за 15 минут? Там серьезно ниже уровнем клуб.

— По всей видимости, состав многолетний, изменений не так много в команде, и наступила такая внутренняя успокоенность, что, как бы там ни было, мы все равно будем бороться за титулы во всех турнирах. Но, к сожалению, если вы не показываете полностью все свои возможности в играх и теряете концентрацию в конце матча, то это действительно можно смело назвать кризисом команды.

— Кстати, в «Сити» стоимость игроков тянет на €1,26 млрд, а состав «Фейеноорда» не дотягивает до €300 млн. То, что произошло в матче «Манчестер Сити»—«Фейеноорд», можно полноценной сенсацией Лиги чемпионов назвать?

— Абсолютно точно можно.

— А то, что «Арсенал» вынес «Спортинг» в Лиссабоне 5:1, стало для вас неожиданностью?

— Я предполагал, что «Спортинг» окажет сопротивление и навяжет борьбу и склонялся к ничейному результату. Но «Арсенал» показал, что Английская премьер-лига сегодня возглавляет топ-5 европейских лиг. Поэтому уровень конкуренции внутри лиги очень высокий, и профессионализм футболистов тоже на уровне.

— Этот результат — это больше заслуга «Арсенала» или все-таки проблемы «Спортинга», потому что тренер Рубен Аморим ушел, и «Спортинг» перестал быть той командой, которая кого угодно может переехать?

— Уровень сопротивления в чемпионате Португалии значительно отличается от матчей Лиги чемпионов, поэтому здесь, как мне кажется, дело в проблемах «Спортинга». По всей видимости, что-то не то происходит в команде, раз они так крупно уступают у себя на стадионе при поддержке своих болельщиков.

— ПСЖ уступил «Баварии» 0:1, но кажется, что в команде тоже что-то происходит. У меня такое ощущение, что «Пари Сен-Жермен» вообще не выйдет в play-off.

— Да, абсолютно согласен. Последние результаты команды в Лиге чемпионов говорят именно об этом.

— Сейчас в «Лиге Ставок» коэффициент на то, что ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, составляет 40. А на то, что займет первое место в общем этапе — 1500. На данный момент ПСЖ занимает 25-е место в турнирной таблице. Что-то еще удивило, потрясло вас в первый день пятого тура?

— Нет, все остальные результаты не вызвали удивления. И «Бавария» обыграла ПСЖ, и «Интер» обыграл «Лейпциг», и «Барселона» — «Брест», так что ряд фаворитов подтвердил свой статус.

— Хочу перейти к матчу «Ливерпуль»—«Реал». После финала 2018 года команды встречались пять раз, и «Ливерпуль» ни разу не смог выиграть. Сейчас совершенно другая история: «Ливерпуль» не потерял ни одного очка в Лиге чемпионов, он явный фаворит у букмекеров. В «Лиге Ставок» взять успех красных можно за 1,75. А победа «Реала» идет аж за 4,7 — когда такое было? Неужели сейчас «Ливерпуль» настолько силен, что даже «Реал», которому нужны очки, ему не конкурент?

— «Ливерпуль» действительно хорош, но и «Реал» уже не та команда, которая была в прошлом сезоне, поэтому «Ливерпуль» совершенно оправданно считается фаворитом в этом матче.

— Здесь можно поставить все-таки 4,7 на «Реал»? Я вообще такого коэффициента напротив «Реала» не видел очень-очень давно, с кем бы ни встречалась команда Карло Анчелотти.

— Несомненно, отчаянные болельщики мадридского «Реала» так и сделают.

— Еще в этой встрече можно отметить противостояние Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха. В «Лиге Ставок» есть спецпари: на то, что больше забьет Мбаппе, можно поставить с коэффициентом 3,5, а на то, что Салах, — с коэффициентом 2,95. Кто забьет больше, на ваш взгляд?

— Я бы отдал предпочтение Салаху, потому что у него заканчивается контракт, новый ему еще не предложили, и он сейчас дополнительно мотивирован для того, чтобы или продлить контракт с «Ливерпулем», или уйти на пике своей карьеры куда-то, например, в Саудовскую Аравию.

— Винисиуса Жуниора не будет, и Мбаппе говорил, что левый фланг, его родной фланг, свободен, и теперь-то уж он всем покажет. Действительно может показать или как-то не впечатляет он в последнее время?

— На сегодняшний день он, конечно, не впечатляет, но будет интересно посмотреть за его противостоянием с футболистами «Ливерпуля». Сегодняшний матч покажет, насколько он хорош именно на этой позиции.

— В матче «Астон Вилла»—«Ювентус» прямо хочется поставить на ничью. И в «Лиге Ставок» такой исход можно взять за 3,3. Имеет смысл? Или лучше все-таки брать победу «Астон Виллы», которая с точки зрения букмекеров, здесь фаворит?

— Я отдам предпочтение «Астон Вилле», потому что клубы английского чемпионата всем показывают, что по праву являются фаворитами в матчах. У «Ювентуса» не все в порядке в чемпионате Италии, поэтому мне кажется, что при поддержке своих болельщиков вероятность того, что «Астон Вилла» обыграет «Ювентус», выше. Или команды могут сыграть вничью.

— Честно говоря, я тоже склоняюсь к ничейному исходу. Не могу не остановиться на матче «Монако»—«Бенфика», в котором ждем Головина. И коэффициент на его гол, а он во Франции забил в чемпионате, составляет 4,5.

— Я думаю, что забитый мяч придал ему уверенности, и высока вероятность, что он и в этом матче забьет.