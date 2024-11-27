«Зенит» пришел к ЦСКА

Вслед за ЦСКА в полуфинал «Фонбет» Кубка России вышел «Зенит», который дважды победил «Ахмат» — 3:0 дома и 2:1 в гостях. В следующем раунде play-off «Пути Российской премьер-лиги» петербуржцы сыграют как раз с армейцами. Во вторую стадию четвертьфинала «Пути регионов» пробились «Урал» и махачкалинское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Зенит»—«Ахмат»

Фото: ФК «Ахмат» Кадр матча «Зенит»—«Ахмат»

Фото: ФК «Ахмат»

В четвертьфинальном противостоянии «Зенита» с «Ахматом» и так все было максимально прозрачно, а после того как фаворит забил три безответных мяча дома, уже совсем не осталось сомнений, кто пойдет дальше «Путем РПЛ», а кто переместится в «Путь регионов». Пример «Тюмени», которая накануне отыгралась с 0:3 во втором тайме матча с «Краснодаром», конечно, выглядел вдохновляюще, только с «Зенитом» подобные номера, что называется, не прокатывают.

«Ахмат» мог рассчитывать разве что на какое-то чудо, но уже в дебюте начудил левый защитник грозненцев Лукас Ловат.

Бразилец отдал такой пас назад, что отрезал обоих центральных защитников и вывел один на один со своим голкипером Михаилом Опариным Лусиано Гонду. Немудрено, что аргентинец отправил мяч в сетку после столь классной передачи, которой далеко не всегда дождешься от собственных партнеров. Они действительно нечасто кормили Гонду, а вот он создал Андрею Мостовому идеальные условия для взятия ворот. Забивай — не хочу. Однако полузащитник сорвал удар.

Сразу после перерыва «Ахмат», казалось бы, заработал пенальти, когда Родригао зацепил ногу Магомеда Якуева. Ассистенты главного арбитра на VAR даже подозвали его к монитору, но Егор Егоров, видимо, посчитал контакт недостаточным для назначения 11-метрового. Тем не менее «Зенит» по-прежнему атаковал острее и в целом уверенно контролировал матч, несмотря на то что грозненцы усилили нажим. Гости выжали второй гол в контратаке, когда Артур мощно зарядил в ближний угол. Любопытно, что хозяева поменяли вратаря, выпустив 17-летнего Яхью Магомедова, который дважды отбился от Александра Соболева. Сначала ему помогла перекладина, а вот затем он уже собственноручно остановил известного форварда в очной дуэли. В добавленное время у «Ахмата» отличился еще Максим Самородов и немного подсластил горечь поражения — 1:2. «Зенит», как и ожидалось, прошел в полуфинал «Пути РПЛ», где встретится с ЦСКА.

Два матча в четвертьфинале «Пути регионов» носили по-настоящему кубковый характер. В Екатеринбурге представляющий первую лигу «Урал» оказал упорное сопротивление выступающим в РПЛ «Химкам», что неудивительно, ведь эти клубы находятся в одной весовой категории. Одни борются сейчас за возвращение в премьер-лигу, а другие — за выживание в ней. На гол Максима Воронова химчане ответили точным ударом Бутты Магомедова, и основное время завершилось вничью. Но в концовке гости лишились вратаря, так как Игоря Обухова удалили за фол последней надежды, а лимит замен был исчерпан. Произошел уникальный случай, когда в серии пенальти ворота защищал полевой игрок — Хетаг Хосонов. Опорник «Химок», который в «рамке» даже не прыгал, а скорее бегал за мячом, не совершил ни одного сейва, да и сам пробил в штангу, как и ранее Магомедов. «Уралу» для победы хватило и четырех ударов — 4:3.

Еще один представитель первого дивизиона — «Сочи» тоже не уступал в классе махачкалинскому «Динамо», которое только в нынешнем сезоне дебютировало в премьер-лиге.

Перед перерывом форвард сочинцев Артур Шушеначев подловил гостей на позиционной ошибке, убежал от защитников с центра поля и забил гол в раздевалку. Правда, во втором тайме хозяева пропустили ответный мяч в исполнении Яна Джапо и к тому же заканчивали матч в меньшинстве после удаления Кирилла Суслова. В итоге здесь также была зафиксирована ничья 1:1 и не обошлось без серии пенальти, в которой динамовцы взяли верх благодаря двум спасениям голкипера Тимура Магомедова — 4:3.

Александр Ильин