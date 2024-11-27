В Татарстане выявили 1,5 тыс. случаев заражения внебольничной пневмонией

В Татарстане за последнюю неделю зафиксировали почти 1,5 тыс. случаев заболевания внебольничной пневмонии. Это на 6% ниже результата предыдущей недели. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

«Почему-то такой сильный резонанс вызывают эти случаи, хотя пневмония у нас регистрируется ежегодно»,— сообщила Любовь Авдонина.

Основным возбудителем пневмонии стала микоплазма. Ее выявили в 30% случаев.

Ранее стало известно, что в Казани две школы перевели на дистанционный режим обучения после распространения внебольничной пневмонии. В лицее №182 выявили 13 случаев заражения пневмонией, а в школе №135 — 11 случаев.

Диана Соловьёва