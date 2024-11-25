В Казани лицей № 182 в жилом районе «Салават Купере» и школу № 135 Кировского района перевели на дистанционный режим в связи с распространением внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления казанского образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани две школы перевели на дистанционку из-за вспышки пневмонии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Казани две школы перевели на дистанционку из-за вспышки пневмонии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В лицее № 182 выявили 13 случаев заражения пневмонией, а в школе № 135 — 11 случаев. В образовательных учреждениях обучаются более 3,8 тыс. детей. Сообщается, что других случаев заболевания не зафиксировано.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней при регистрации двух случаев класс отправляется на разобщение, а при регистрации более 10 — образовательная организация временно приостанавливает деятельность.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана, в республике сейчас отмечается тенденция к сезонному подъему заболеваемости внебольничными пневмониями. Все случаи заболевания обязательно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика заболевших и лиц, контактирующих с ними, организуются противоэпидемические мероприятия.

Диана Соловьёва